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Spectacle contée : Souffle de neige – Festival La cour des contes Espace Mosaïque Chabeuil

mercredi 9 décembre 2026 · Espace Mosaïque · Chabeuil

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Espace Mosaïque
Adresse
8, Rue du 19 mars 1962
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Spectacle contée : Souffle de neige – Festival La cour des contes

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:30:00
fin : 2026-12-09 15:30:00

Date(s) :
2026-12-09

Ce spectacle à quatre mains, sans paroles, est une célébration de la beauté fugace des choses, du lien sensible qui traverse le temps.
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Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 23 54  mediatheque.chabeuil@valenceromansagglo.fr

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English :

This wordless, four-handed performance is a celebration of the fleeting beauty of things and the emotional bond that transcends time.

L’événement Spectacle contée : Souffle de neige – Festival La cour des contes Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme

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