Spectacle contée : Tu parles d’un 9 ! – Festival La cour des contes Médiathèque de Valence Sud Valence
mercredi 2 décembre 2026 · Médiathèque de Valence Sud · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle contée : Tu parles d’un 9 ! – Festival La cour des contes
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 16:00:00
fin : 2026-12-02 16:00:00
Date(s) :
2026-12-02
Dans la famille poule blanche naît une petite poule noire… Même si ses parents ne font pas de différence dans la couvée, elle se sent étrangère dans cette famille malgré tout l’amour et l’attention qui lui sont donnés.
.
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the family of white chickens, a little black chick is born… Even though her parents treat her just like the rest of the brood, she feels like an outsider in this family, despite all the love and attention she receives.
L’événement Spectacle contée : Tu parles d’un 9 ! – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Journée conviviale au Relais du Bois Valence 16 septembre 2026
- Visite ludique Je t’encadre, tu m’encadres Les mercredis en famille Musée de Valence Valence 16 septembre 2026
- Match de hockey Les Lynxs vs Lyon Patinoire Jo Boyadjian Valence 16 septembre 2026
- Balade en bateau Hermitage et 3 châteaux Quai Frédéric Mistral Valence 17 septembre 2026
- Ateliers d’écriture Commune Maison Valence 17 septembre 2026