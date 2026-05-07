Spectacle contée : Tu parles d’un 9 ! – Festival La cour des contes Médiathèque de Valence Sud Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle contée : Tu parles d’un 9 ! – Festival La cour des contes

Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 16:00:00

fin : 2026-12-02 16:00:00

Date(s) :

2026-12-02

Dans la famille poule blanche naît une petite poule noire… Même si ses parents ne font pas de différence dans la couvée, elle se sent étrangère dans cette famille malgré tout l’amour et l’attention qui lui sont donnés.

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Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr

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English :

In the family of white chickens, a little black chick is born… Even though her parents treat her just like the rest of the brood, she feels like an outsider in this family, despite all the love and attention she receives.

L’événement Spectacle contée : Tu parles d’un 9 ! – Festival La cour des contes Valence a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme