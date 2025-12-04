Spectacle Conterie Royale au musée Fenaille Rodez

Spectacle Conterie Royale au musée Fenaille

14 place Eugène Raynaldy Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2026-01-03

fin : 2026-01-03

2026-01-03

Oyez ! Oyez ! Le conteur Yves Lavernhe, originaire du Vallon de Marcillac, passeur de mots et d’histoires, partagera à toutes les oreilles, grandes et petites, contes et ritournelles.

Il mettra en avant avec tendresse et humour, celles et ceux qui sont ou qui croient être des Reines et des Rois dans tous les sens du terme. Qu’on se le dise ! Après le spectacle, vous pourrez échanger avec le conteur autour d’un goûter.

Spectacle conseillé à partir de 7 ans. Station debout prolongé.

Réservation obligatoire (nombre de places limité) Billetterie Rodez Agglo

Hear ye! Oyez! Storyteller Yves Lavernhe, a native of the Vallon de Marcillac, will be sharing stories and tales for all ears, large and small.

