Spectacle : contes à portée de main par la Cie Les Passe-Lumières Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Spectacle : contes à portée de main par la Cie Les Passe-Lumières Dimanche 21 septembre, 15h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Dès 4 ans, en famille. Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Coup de projecteur sur « Papiers coupés », une maison d’édition installée dans le Gard et ses livres-objets artistiques découpés au laser, confectionnés et reliés artisanalement à la main. De véritables architectures de papier !

Revisitant l’art japonais du Kamishibaï (théâtre de papier), un récitant et une musicienne, vous entraînent depuis leur atelier dans une racontée où texte, musique et lumière s’entremêlent.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/

© Espace Média