Spectacle Contes à rebours de et par Typhaine D
Médiathèque – Le Grand Logis Bruz
Mercredi 4 mars, 20h00

Les héroïnes des contes de notre enfance viennent se raconter elles-mêmes, avec humour et poésie, dans une langue où le masculin ne l’emporte plus !

« Elle était une fois » une réécriture anti-sexiste des contes de fées. Les personnages connues de notre enfance (Blanche Neige, Cendrillon, la « Grande Chaperonne Rouge », Shéhérazade, etc) viennent se raconter elles-mêmes et à la Féminine Universelle, une langue où le masculin ne l’emporte plus !

Passant par différentes émotions, divers registres et styles de langage (du slam à la poésie, du stand-up humoristique au chant), elles remettent leurs histoires à l’endroit, questionnent ces imaginaires communs que nous avons, qui ont un impact sur nos quotidiens, et posent bien sûr des questions concrètes en matière d’égalité femmes-hommes, filles-garçons et de luttes contre les violences sexistes et sexuelles.

Ces Héroïnes, enfin valorisantes et valorisées, ressemblent alors aux femmes d’aujourd’hui, proposent des pistes d’émancipation et de soin, d’estime de soi et de sororité, des outils de compréhension des mécanismes de violences et d’oppression, tout en amenant chacune et chacun à s’engager pour plus de justice et d’égalité.

Écriture, Mise en Scène, Scénographie, Création Lumière et Interprétation : Typhaine D

Création des costumes et accessoires : Michèle Larrouy

Pour ado-adulte

Début : 2026-03-04T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T22:00:00.000+01:00

0299053060
https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/spectacle/contes-a-rebours-de-et-par-typhaine-d

Médiathèque – Le Grand Logis
10 avenue du Général de Gaulle
35170 BRUZ



