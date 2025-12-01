SPECTACLE Contes chuchotés au creux de l’oreille Plougar
Salle Thérèse Legoulm Plougar Finistère
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Par le compagnie Art’Traction.
Dans le cadre de FOCUS Les Mondes Imaginaires, la médiathèque de Plougar accueille Monique Répécaud, de la Compagnie Art’Traction. Avec la conteuse, évadez-vous et suivez les chemins de la Bretagne légendaire.
À partir de 6 ans, gratuit sur inscription, places limitées. .
Salle Thérèse Legoulm Plougar 29440 Finistère Bretagne +33 6 20 71 62 94
