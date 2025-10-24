Spectacle Contes de la peur Place du marché La Turballe

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 10:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

La petite princesse gourmande, le chevalier loup-garou et Baba-Yaga.

Une petite princesse qui a une faim de loup, un chevalier victime d’une malédiction et une ogresse insatiable.

Conter par Florent Gilles

Tout public, à partir de 6 ans .

Place du marché Bibliothèque Anita Conti La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 33 28

