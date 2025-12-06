Spectacle Contes de Noel MAISON GARBAY Luglon

Spectacle Contes de Noel

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon Landes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Pour les enfants et les adultes

Venez voyager avec Francis Delemer qui vous transportera dans le monde magique de Noel. Artiste, écrivain et conteur, Francis sera vous partager sa passion en contant de belles histoires.

MAISON GARBAY 1 place de la grande lande Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr

English : Spectacle Contes de Noel

For children and adults

Come and travel with Francis Delemer, who will transport you into the magical world of Christmas. Artist, writer and storyteller, Francis will share his passion with you by telling beautiful stories.

