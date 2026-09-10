Spectacle Contes d’hiver et variés Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Spectacle Contes d’hiver et variés

Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Tout est blanc dans la forêt. Là-bas, dans le grand froid, des petits vieux sculptent une petite fille de neige. Un peu plus loin, un homme perd sa moufle rouge et une souris s’y glisse. Ailleurs, sur la place d’un village, un sapin géant en chocolat remplira le ventre des rennes du Père Nono.. Des histoires douces et gourmandes pour les 3-7 ans racontées par Aurélie Loiseau. .

Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr

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English : Spectacle Contes d’hiver et variés

L’événement Spectacle Contes d’hiver et variés Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I