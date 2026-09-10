Spectacle Contes d’hiver et variés Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial
mercredi 16 décembre 2026 · Rue du 8 Mai 1945 · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Spectacle Contes d’hiver et variés
Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Tout est blanc dans la forêt. Là-bas, dans le grand froid, des petits vieux sculptent une petite fille de neige. Un peu plus loin, un homme perd sa moufle rouge et une souris s’y glisse. Ailleurs, sur la place d’un village, un sapin géant en chocolat remplira le ventre des rennes du Père Nono.. Des histoires douces et gourmandes pour les 3-7 ans racontées par Aurélie Loiseau. .
Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr
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English : Spectacle Contes d’hiver et variés
L’événement Spectacle Contes d’hiver et variés Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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