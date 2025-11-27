Spectacle contes d’hiver Place de l’église Saint-Laurent-sur-Gorre

Spectacle contes d’hiver

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Venez découvrir ce spectacle familial où toutes les facettes du livre sont exploitées. Ici, le conte est lu, joué, manipulé, sculpté; Ces petites histoires simples traitent du froid et de l’hiver, de Noël et de toutes les ambiances qui l’entourent. .

Place de l’église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 14 37

