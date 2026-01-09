SPECTACLE CONTES EAU SECOURS Le Boulou

SPECTACLE CONTES EAU SECOURS

Le 06 mars à 15h30 SPECTACLE EAU SECOURS par Mathilde de Lapeyre, Conteuse, à la Maison de l’Eau et de la Méditerranée.

Le cycle de l’eau ne tourne plus rond ! Plongeons dans le monde des contes populaires pour trouver des solutions et sortir la tête hors de l’eau. Eau secours aborde avec conviction l’importance de l’eau; Tarif 4€ par personne

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

March 06 at 3:30pm: SHOW EAU SECOURS by Mathilde de Lapeyre, Storyteller, at the Maison de l’Eau et de la Méditerranée.

The water cycle has gone haywire! Dive into the world of folk tales to find solutions and keep your head above water. Eau secours is a convincing look at the importance of water; Price 4? per person

