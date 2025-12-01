Spectacle Contes en lumière et en musique Noël à Chartres 2025 Chartres

Spectacle Contes en lumière et en musique Noël à Chartres 2025

Par Noémie Sanson, conteuse, et Jean-Claude Roche aux percussions du monde, Contes en lumière (et en musique !), c’est avant tout un voyage sur les traces de petits et grands héros en quête de lumière.

S’y déroulent les aventures d’une petite chauve-souris voyageuse en quête de soleil et celles d’un dragon mangeur d’étoiles. Le tout rythmé en chansons et en musiques ! En compagnie de Jean-Claude, Noémie emmène les spectateurs dans un monde onirique et merveilleux, où la lumière brille dans les yeux, et la musique bats dans les cœurs. Un spectacle jeune public à partir de 6 ans. 7 .

With storyteller Noémie Sanson and world percussionist Jean-Claude Roche, Contes en lumière (et en musique!) is first and foremost a journey in the footsteps of heroes big and small in search of light.

Von Noémie Sanson, Märchenerzählerin, und Jean-Claude Roche an den Percussions der Welt Contes en lumière (et en musique!) ist vor allem eine Reise auf den Spuren kleiner und großer Helden auf der Suche nach Licht.

Con la narratrice Noémie Sanson e il percussionista mondiale Jean-Claude Roche, Contes en lumière (et en musique!) è innanzitutto un viaggio sulle tracce di eroi grandi e piccoli alla ricerca della luce.

Con la narradora Noémie Sanson y el percusionista mundial Jean-Claude Roche, Contes en lumière (et en musique!) es ante todo un viaje tras las huellas de héroes jóvenes y mayores en busca de la luz.

