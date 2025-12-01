Spectacle Contes et histoires Tour de la Chaîne (Salle basse) La Rochelle
Spectacle Contes et histoires Tour de la Chaîne (Salle basse) La Rochelle lundi 29 décembre 2025.
Spectacle Contes et histoires
Tour de la Chaîne (Salle basse) Cours des Dames La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-29 15:30:00
fin : 2025-12-30
2025-12-29
Pour cette nouvelle édition de Contes et histoires, dans les tours de La Rochelle, à la tour de la Chaîne, c’est un conte musical pour petits et grands qui vous est proposé Più, le voyage vers l’horizon.
Tour de la Chaîne (Salle basse) Cours des Dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Italiano :
Per quest’ultima edizione di Contes et histoires, nelle torri di La Rochelle, alla Tour de la Chaîne, viene proposto un racconto musicale per grandi e piccini: Più, il viaggio verso l’orizzonte.
