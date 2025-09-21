Spectacle contes et légendes locales sous le ciel étoilé du planétarium- Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Le Planétarium Ludiver s’associe à François Thiébot de la Ferme aux 5 saisons pour mettre en avant deux patrimoines immatériels les langues régionales et le ciel nocturne. Venez vous laisser porter lors d’une séance inhabituelle où légendes et ciels se mêleront, où la Grande Ourse côtoiera le Trou Baligan, commentée en français et en normand.

La connaissance de la langue normande n’est absolument pas nécessaire. .

Tonneville 1700 rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

English : Spectacle contes et légendes locales sous le ciel étoilé du planétarium- Planétarium Ludiver

