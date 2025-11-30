Spectacle Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine La Résidence des Indes La Rochelle
Spectacle Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine La Résidence des Indes La Rochelle dimanche 30 novembre 2025.
La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif unique
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30 18:15:00
2025-11-30
Contés et mise en musique par Nessim Bismuth, en présence de l’auteur.
La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com
English : Performance Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine
Storytelling and music by Nessim Bismuth, in the presence of the author.
German : Show Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine
Erzählt und vertont von Nessim Bismuth, in Anwesenheit des Autors.
Italiano :
Racconto e musica di Nessim Bismuth, alla presenza dell’autore.
Espanol : Espectaculo Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine
Cuentacuentos y música de Nessim Bismuth, en presencia del autor.
