Spectacle Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine La Résidence des Indes La Rochelle

Spectacle Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine

La Résidence des Indes 74 Chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:15:00

Date(s) :

2025-11-30

Contés et mise en musique par Nessim Bismuth, en présence de l’auteur.

.

English : Performance Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine

Storytelling and music by Nessim Bismuth, in the presence of the author.

German : Show Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine

Erzählt und vertont von Nessim Bismuth, in Anwesenheit des Autors.

Italiano :

Racconto e musica di Nessim Bismuth, alla presenza dell’autore.

Espanol : Espectaculo Contes et nouvelles en vers libertins de Jean de la Fontaine

Cuentacuentos y música de Nessim Bismuth, en presencia del autor.

