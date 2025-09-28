Spectacle « Contes magiques » à la bibliothèque allexoise Allex

Salle des fêtes Allex Drôme

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Dans le cadre des spectacles proposés par la médiathèque départementale Lignes en Scène

la bibliothèque Allexoise sera heureuse de vous accueillir pour le spectacle CONTES MAGIQUES par Eric CHARTIOT.

Salle des fêtes Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 79 53 biblio.allex@wanadoo.fr

English :

As part of the series of shows organized by the « Lignes en Scène » departmental media library

the Allex library is delighted to welcome you to the show « CONTES MAGIQUES » by Eric CHARTIOT.

German :

Im Rahmen der von der Mediathek des Departements « Lignes en Scène » angebotenen Aufführungen

freut sich die Bibliothek Allexoise, Sie für die Aufführung « CONTES MAGIQUES » von Eric CHARTIOT begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Nell’ambito della serie di spettacoli proposti dalla mediateca dipartimentale « Lignes en Scène », la biblioteca Allex sarà lieta di darvi il benvenuto allo spettacolo « CONTES MAGIQUES » di Eric CHARTIOT

la biblioteca Allex sarà lieta di darvi il benvenuto allo spettacolo « CONTES MAGIQUES » di Eric CHARTIOT.

Espanol :

En el marco de la serie de espectáculos propuestos por la mediateca departamental « Lignes en Scène », la biblioteca Allex le da la bienvenida al espectáculo « CONTES MAGIQUES » de Eric CHARTIOT

la mediateca Allex le da la bienvenida al espectáculo « CONTES MAGIQUES » de Eric CHARTIOT.

