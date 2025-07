Spectacle contés La Chouette qui lit Marciac

Spectacle contés La Chouette qui lit Marciac mercredi 30 juillet 2025.

Spectacle contés

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-07-30 17:00:00

fin : 2025-07-30 18:00:00



2025-07-30

Les Contes d’Annie WYSS, des histoires à écouter et ressentir.

Venez nombreux retrouver son sourire et son envie de partager !

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 70 35 contact@lachouettequilit.fr

English :

Les Contes d’Annie WYSS, stories to listen to and feel.

Come and meet her smile and her desire to share!

German :

Les Contes d’Annie WYSS, Geschichten zum Hören und Fühlen.

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie ihr Lächeln und ihre Lust zu teilen!

Italiano :

Racconti di Annie Wyss, storie da ascoltare e da sentire.

Venite a conoscere il suo sorriso e la sua voglia di condividere!

Espanol :

Cuentos de Annie Wyss, historias para escuchar y sentir.

¡Ven a conocer su sonrisa y sus ganas de compartir!

