Spectacle Contes ? Raconte Médiathèque Henri Vincenot Venarey-les-Laumes
Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-04-04 15:30:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
2026-04-04
Dans le cadre du festival Ça Papote en Côte d’Or proposé par le Département et organisé par la Médiathèque Côte d’Or, La médiathèque Henri Vincenot vous invite à un spectacle de contes pour conclure ce moment intense dans l’univers de Cédric Ramadier:
Contes? Raconte
Inscription obligatoire au 03.80.96.85.23
Francine Vidal, de l’association Paroles en jeu, raconte à mains nues en puisant dans son répertoire qui mêle contes merveilleux, facétieux, contes d’animaux ou de sagesse. Et parmi toutes ces histoires, il ne serait pas étonnant d’y croiser un loup! A partir de 6 ans .
Médiathèque Henri Vincenot 5 bis Avenue de Dijon Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 85 23 mediatheque@cc-alesia-seine.fr
