Spectacle contes Shipibos Cie Caminos AGORA Metz

Plongez au cœur de l’Amazonie péruvienne avec la Cie Caminos, qui vous invite à un voyage sensoriel entre légende et nature.

À travers le dessin de sable en direct et la musique jouée sur scène, une expérience immersive où des mythes Shipibo-Konibo prennent vie sans paroles, dans un univers visuel et sonore en perpétuelle évolution.

Un spectacle poétique où l’humain et la nature s’entrelacent, offrant un espace d’évasion et d’imaginaire.Nouvelle création 2025. En amont de la représentation Atelier à 4 mainsEnfants

Plunge into the heart of the Peruvian Amazon with Cie Caminos, inviting you on a sensory journey between legend and nature.

Through live sand drawing and music played on stage, an immersive experience where Shipibo-Konibo myths come to life without words, in a visual and sound universe in perpetual evolution.

A poetic show where human and nature intertwine, offering a space for escape and imagination.New creation 2025. Before the show 4-hand workshop

