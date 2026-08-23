Spectacle conteur l’arbre du village Place de la Mairie Tendon

Informations pratiques

Tendon

Spectacle conteur l’arbre du village

Place de la Mairie Halle couverte Tendon Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

François Bergeron alias l’artiste à la craie , vient du Québec pour vous conter l’histoire de l’arbre du village, un conte unique qui mêle narration et dessin en direct ! Participation libre.Tout public

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Place de la Mairie Halle couverte Tendon 88460 Vosges Grand Est +33 3 29 96 66 01 mairie@tendon.fr

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English :

François Bergeron, also known as the chalk artist, has come all the way from Quebec to tell you the story of the village tree—a unique tale that combines storytelling with live drawing! Admission is free.

L’événement Spectacle conteur l’arbre du village Tendon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES