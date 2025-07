Spectacle Contre courant Châteauroux

La Compagnie Tau vous propose un spectacle inédit, une déambulation à la rencontre de l’eau.

Contre Courant est une forme de spectacle contemplatif, in situ, dans des paysages plutôt sauvages, dans des milieux végétaux (bois, forêt , etc ) et aquatiques (rivières, ruisseaux , lacs, etc.).

Un temps poétique, suspendu, dans la nature, où chacun pourra se reconnecter à l’environnement qui l’entoure; une expérience du corps sensible dans des espaces sensibles. Un hommage à l’eau et à la forêt pour leurs bienfaits. .

Compagnie Tau presents an original show, a stroll through the world of water.

Die Compagnie Tau bietet Ihnen ein ganz neues Schauspiel, eine Wanderung, bei der Sie dem Wasser begegnen.

La Compagnie Tau presenta uno spettacolo originale, una passeggiata nel mondo dell’acqua.

La Compagnie Tau presenta un espectáculo original, un paseo por el mundo del agua.

