Spectacle Contre’s Saint-Dié-des-Vosges

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dimanche 2026-01-18 17:00:00

2026-01-18 18:30:00

2026-01-18

Spectacle Contre’s le progrès/l’amour/la démocratie par a compagnie le Crieurs de nuit.

Décalé, ubuesque,mordant, quelque peu dérangeant, mais rempli de sensibilité, le spectacle évoque le paradoxe de l’amour, la déshumanisation du progrès et la perversion du mot « démocratie ».Tout public

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04 cepagrap@wandoo.fr

English :

Contre’s le progrès/l’amour/la démocratie (Against progress/love/democracy) by compagnie le Crieurs de nuit.

Offbeat, ubiquitous, biting, somewhat disturbing, but full of sensitivity, the show evokes the paradox of love, the dehumanization of progress and the perversion of the word « democracy ».

German :

Theaterstück Contre’s le progrès/l’amour/la démocratie von der Compagnie le Crieurs de nuit.

Das Stück erzählt vom Paradoxon der Liebe, der Entmenschlichung des Fortschritts und der Perversion des Wortes « Demokratie ».

Italiano :

Contre’s le progrès/l’amour/la démocratie della compagnia Crieurs de nuit.

Spiazzante, onnipresente, pungente, un po’ inquietante ma pieno di sensibilità, lo spettacolo evoca il paradosso dell’amore, la disumanizzazione del progresso e la perversione della parola « democrazia ».

Espanol :

Contre’s le progrès/l’amour/la démocratie de la compañía Crieurs de nuit.

Atípico, ubicuo, mordaz, algo inquietante pero lleno de sensibilidad, el espectáculo evoca la paradoja del amor, la deshumanización del progreso y la perversión de la palabra « democracia ».

