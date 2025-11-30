Spectacle Convergence Le Poulailler Le Havre

Spectacle Convergence

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Les représentants de syndicats et de diverses associations se retrouvent dans le but de s’unir pour ‘agir ensemble dans la même direction’. Les enfants, de la maternelle au collège, décident au grand dam de leurs parents, de les soutenir en faisant grève. Les discussions s’animent accompagnées de chansons éclectiques pour arriver à la conclusion que le problème majeur de chacun c’est le sacro-saint travail dont on nous rebat les oreilles de la maternelle jusqu’au cimetière.

Convergence est un spectacle chant théâtre créé par l’atelier chant du Poulailler.

Réservation obligatoire. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

