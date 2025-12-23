Spectacle Conversation avec Marceline, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Spectacle Conversation avec Marceline

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Dans la continuité d’un important travail au long cours sur la notion de mémoires, Dalila Boitaud-Mazaudier rencontre Marceline Loridan-Ivens, autrice et survivante de la Shoah.

Dans la continuité d’un important travail au long cours sur la notion de mémoires, Dalila Boitaud-Mazaudier rencontre Marceline Loridan-Ivens, autrice et survivante de la Shoah. Elles se voient souvent, dans l’appartement de Marceline, elles parlent de son histoire, de l’actualité, de la transmission, de l’enseignement, de l’antisémitisme. Elles parlent des récits des témoins, échangent des ouvrages en ce sens. Elles partagent souvent un verre de bon vin.

Dalila Boitaud-Mazaudier enregistre ces échanges (presque) chaque fois. Lorsque Marceline meurt en 2018, Dalila voudrait que ces conversations se poursuivent, car bien su^r tout n’a pas été dit.

Elle mesure également le trésor collecté pendant toutes ces heures secrètes et décide alors de partager ce précieux récit tout autant intime qu’universel. Comme ces instants étaient simples et profonds, le théâtre doit trouver cette résonnance-là, et inviter l’écoutant dans cette suspension-là.

COMPAGNIE UZ ET COUTUMES

Dalila Boitaud-Mazaudier • Interprétation

Vincent Mazaudier • Technique .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Spectacle Conversation avec Marceline

Following on from her extensive work on the notion of memory, Dalila Boitaud-Mazaudier meets Marceline Loridan-Ivens, author and Holocaust survivor.

