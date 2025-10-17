Spectacle: Conversations avec la mort Glisy

Spectacle: Conversations avec la mort

147 Rue d’en Haut Glisy Somme

Tarif : 5.1

5.1

Tarif réduit adulte

Début : 2025-10-17 10:30:00

fin : 2025-10-17 11:25:00

2025-10-17

VAM

JONGLERIE, ACCROBATIE, MUSIQUE

DE 12 À 17 ANS

DURÉE | 55 MIN

Un irrésistible solo pour chatouiller la grande faucheuse. Certains solos vous marquent par leur grâce. “Conversations avec la mort” devrait vous tatouer une fleur dans le cœur. Bastian Von Marttens, jongleur, acrobate, accordéoniste, a de l’or dans les mains, le corps, la tête & les pieds. Et il n’a pas froid aux yeux son premier spectacle parle de la mort, mais de façon incroyablement vivante ! En voix off, tout un tas de gens répondent à ses questions sur leur vision de nos fins dernières. Sur un petit cercle d’herbe, Bastian croque son monde avec une folle élasticité, comme une ode au mystère qui marche avec nous. L’occasion immanquable de rencontrer un soliste de très haut vol !

DE ET AVEC Bastian Von Marttens | DRAMATURGIE DU GESTE Jeannine Gretler | CRÉATION LUMIÈRES Frédéric Vannes | VOIX OFF Jean-Luc Piraux | ARRANGEMENTS SONORES Benoît Guilbert | ACCOMPAGNEMENT COMPLICE Catherine Magis | DIFFUSION IOC Productions Marie-Gaëlle Verspecht | PRODUCTION DÉLÉGUÉE, COPRODUCTION & RÉSIDENCES UP Circus & Performing Arts | RÉSIDENCES La Central del Circ Cronopis Espai de Circ

Lien vidéo https://youtube.com/watch?v=BHYYuelnck0 5.1 .

147 Rue d’en Haut Glisy 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

