Spectacle Copellia

place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Assistez à un spectacle féérique qui vous plongera dans l’univers imaginaire du ballet Copellia, sur la musique du compositeur français Léo Delibes.

Dans le décor idéal de la salle des jouets du Musée Historique, l’artiste Sandrine Weidmann donnera vie aux poupées mécaniques et aux automates de l’atelier du Docteur Copellius.

Vêtu de son tutu de danse et de ses chaussons de pointe, elle raconte avec son violon cette histoire d’amour intemporelle qui questionne petits et grands sur son rapport au réel et au virtuel.

A partir de 7 ans. Réservation obligatoire par mail ou téléphone. 0 .

place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 accueil.musees@mulhouse-alsace.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Copellia Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace