Spectacle – Coppélia, ou la vraie fiancée Méditahèque Gondrecourt-le-Château

Informations pratiques

Gondrecourt-le-Château

Spectacle – Coppélia, ou la vraie fiancée

Méditahèque 15 bis Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Spectacle de danse par la Cie Grimoire et Chandelles.

Tous publics, durée 40 minutes, dès 4 ans.

Que se passe-t-il lorsque votre fiancé s’éprend d’une poupée ? Où commence le rêve, et comment faire pour qu’il ne dévore pas la réalité ? Et que deviennent les femmes créées par le regard des hommes ? N’y a-t-il que le théâtre et l’illusion pour nous révéler la vérité ?

Swanilda, notre héroïne, n’est qu’une marionnette. Tout comme son fiancé, Franz. Pourtant un jour, il tombe amoureux de Coppélia, la création plus vraie que nature du savant fou Coppélius. La compagnie Grimoire&Chandelles revisite le ballet classique Coppélia. Tout en s’interrogeant sur le rapport à l’illusion, les soeurs Perriaux réinterprètent ici le mythe de Galatée et Pygmalion.

Gratuit. Accès PMR.

GENÈSE DU PROJET

Le spectacle Coppélia, ou la vraie fiancée a été créé en version courte (danse/masque/théâtre d’objets) en 2023 pour L’Institut des Sourds de la Malgrange. Il a été joué pour la première fois le 9 juin 2023 avec sur scène Anguérande Perriaux(danseuse et chorégraphe de ce projet), Lucas Blin (comédien), et Perseline Perriaux(comédienne).

Cette version revisite le ballet classique d’Arthur Saint-Léon, avec au plateau une danseuse contemporaine, et deux comédien.ne.s portant des masques de la commedia dell’arte fabriqués à l’imprimante 3D. Ce spectacle a permis aux artistes de s’interroger sur le rapport a` l’Illusion, tout en re´interprétant le mythe de Galate´e et Pygmalion.Tout public

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Méditahèque 15 bis Rue du Général Leclerc Gondrecourt-le-Château 55130 Meuse Grand Est +33 3 29 46 43 85 mediatheque.gondrecourt@gmail.com

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English :

Dance performance by Cie Grimoire et Chandelles.

Suitable for all ages, 40 minutes long, ages 4 and up.

What happens when your fiancé falls in love with a doll? Where does the dream begin, and how can you keep it from consuming reality? And what becomes of the women created by men’s gaze? Are theater and illusion the only things that can reveal the truth to us?

Swanilda, our heroine, is nothing more than a puppet. Just like her fiancé, Franz. Yet one day, he falls in love with Coppélia, the lifelike creation of the mad scientist Coppélius. The Grimoire&Chandelles company revisits the classical ballet *Coppélia*. While exploring the relationship with illusion, the Perriaux sisters reinterpret the myth of Galatea and Pygmalion.

Free admission. Accessible to people with disabilities.

PROJECT BACKGROUND

The show *Coppélia, or The Real Fiancée*was created as a short version (dance/mask/object theater) in 2023 for the Institut des Sourds de la Malgrange. It premiered on June 9, 2023, featuring Anguérande Perriaux (dancer and choreographer for this project), Lucas Blin (actor), and Perseline Perriaux (actress).

This version reimagines Arthur Saint-Léon’s classical ballet, featuring a contemporary dancer on stage and two actors wearing Commedia dell’arte masks made with a 3D printer. This production allowed the artists to explore the concept of illusion while reinterpreting the myth of Galatea and Pygmalion.

L’événement Spectacle – Coppélia, ou la vraie fiancée Gondrecourt-le-Château a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE