Spectacle Corporis Fabrica Cap 26 Romans-sur-Isère
Spectacle Corporis Fabrica
Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Venez nombreux pour découvrir le spectacle Corporis Fabrica de la Compagnie Empreinte en Mouvement.
Cap 26 13 rue du Clair Vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 leplato.romans@gmail.com
English :
Come and discover the show Corporis Fabrica by Compagnie Empreinte en Mouvement.
