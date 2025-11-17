Spectacle Corps Extrêmes Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Spectacle Corps Extrêmes

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 11h et à partir de 20h.

La représentation de 11h est en audiodescription.

Jeudi 18 décembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-18

C’est un ovni, un objet volant non identifié, que signe-là le chorégraphe Rachid Ouramdane, entre danse, cirque et sports extrêmes. Un moment de grâce suspendu, tout en apesanteur.

Nathan Paulin est highliner, Nina Caprez, grimpeuse. Ils ont en commun de défier la gravité et la peur du vide. Voilà qui fascine Rachid Ouramdane, désireux de leur donner des ailes et de sublimer leur pratique, aux côtés d’une poignée d’acrobates de haut vol. Un mur d’escalade comme point d’appui des vidéos projetées d’ascensions de falaises de Jean-Camille Goimard, comme décor naturel et la musique planante de Jean-Baptiste Julien comme tempo. Nathan et Nina se lancent, retrouvent la précision du geste, l’ivresse et la peur, la fragilité du corps et la force de l’esprit. C’est beau et vertigineux, leurs Corps extrêmes comme des corps célestes. .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Choreographer Rachid Ouramdane has created a UFO, an unidentified flying object, somewhere between dance, circus and extreme sports. A suspended, weightless moment of grace.

German :

Der Choreograf Rachid Ouramdane hat ein UFO, ein nicht identifiziertes Flugobjekt, geschaffen, das zwischen Tanz, Zirkus und Extremsportarten angesiedelt ist. Ein Moment der schwebenden Anmut, ganz schwerelos.

Italiano :

È un UFO, un oggetto volante non identificato, creato dal coreografo Rachid Ouramdane, a metà tra danza, circo e sport estremi. Un momento di grazia sospeso e senza peso.

Espanol :

Es un OVNI, un objeto volador no identificado, creado por el coreógrafo Rachid Ouramdane, a caballo entre la danza, el circo y los deportes extremos. Un momento de gracia suspendido e ingrávido.

L’événement Spectacle Corps Extrêmes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence