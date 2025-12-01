Spectacle Côte à côte Espace Philippe Auguste Vernon

Spectacle Côte à côte

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon

2026-01-13 19:00:00

2026-01-13

Entre tendresse et physicalité, ce duo alliant danse contemporaine, hip hop, cirque et théâtre physique transfigure le câlin pour le réinventer. Tantôt absurde, tantôt sensible voir même acrobatique, il s’entremêle dans un corps à corps où les coeurs se connectent côte à côte pour un coeur à coeur. Se jouant du réel pour aller réveiller l’imaginaire. Ici, sans l’autre, sans la force d’être ensemble, plus rien ne tient debout, c’est la chute: l’effondrement de toute l’histoire. .

