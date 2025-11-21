Spectacle Côté cour Creuser la joie Salle des fêtes La Chaumusse
Spectacle Côté cour Creuser la joie Salle des fêtes La Chaumusse vendredi 21 novembre 2025.
Spectacle Côté cour Creuser la joie
Salle des fêtes Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
CREUSER LA JOIE
Companie Les Oyates (Lille)
Mise en scène et écriture Marie Levavasseur
Dramaturgie Ana-Karina Lombardi
Interprétation Azénor Duverran-Léjas et Philippe Martz
Musique Marin Moreau avec la complicité de Rémy Chatton
Scénographie Jane Joyet, assistée de Fantine Goulot et Margot Meunier
Costumes Mélanie Loisy
Accessoires Julien Aillet
Création lumière Julien Bouzillé
Régie générale Pierre Staigre
Comment ré-enchanter le monde quand on n’est que deux et qu’on ne sait pas très bien comment s’y prendre ?
Réunis dans une salle des fêtes, deux personnages que tout oppose vont tester différentes hypothèses pour amorcer le changement qui s’impose. Prendre du recul, déconstruire les lignes, tracer un cercle, dessiner de nouvelles cartes, creuser la joie… Pour finalement découvrir comment chacun peut trouver sa place dans cette expérience à inventer collectivement.
Il sera question de notre maison qui brûle, de la fragile spirale de l’évolution, de l’oracle de la forêt, d’un musée à réinventer collectivement… L’enjeu étant de trouver un mode d’emploi, avec la joie comme point de départ et la perspective d’un monde plus vivable en ligne d’arrivée…
Au fil d’une expérience ludique, visuelle et musicale, Creuser la joie fait le pari d’inviter les spectateurs et spectatrices à se mettre en mouvement. .
Salle des fêtes Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
