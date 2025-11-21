Spectacle Côté cour Creuser la joie Salle des fêtes La Chaumusse

Spectacle Côté cour Creuser la joie

Salle des fêtes Route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

CREUSER LA JOIE

Companie Les Oyates (Lille)

Mise en scène et écriture Marie Levavasseur

Dramaturgie Ana-Karina Lombardi

Interprétation Azénor Duverran-Léjas et Philippe Martz

Musique Marin Moreau avec la complicité de Rémy Chatton

Scénographie Jane Joyet, assistée de Fantine Goulot et Margot Meunier

Costumes Mélanie Loisy

Accessoires Julien Aillet

Création lumière Julien Bouzillé

Régie générale Pierre Staigre

Comment ré-enchanter le monde quand on n’est que deux et qu’on ne sait pas très bien comment s’y prendre ?

Réunis dans une salle des fêtes, deux personnages que tout oppose vont tester différentes hypothèses pour amorcer le changement qui s’impose. Prendre du recul, déconstruire les lignes, tracer un cercle, dessiner de nouvelles cartes, creuser la joie… Pour finalement découvrir comment chacun peut trouver sa place dans cette expérience à inventer collectivement.

Il sera question de notre maison qui brûle, de la fragile spirale de l’évolution, de l’oracle de la forêt, d’un musée à réinventer collectivement… L’enjeu étant de trouver un mode d’emploi, avec la joie comme point de départ et la perspective d’un monde plus vivable en ligne d’arrivée…

Au fil d’une expérience ludique, visuelle et musicale, Creuser la joie fait le pari d’inviter les spectateurs et spectatrices à se mettre en mouvement. .

Salle des fêtes Route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

