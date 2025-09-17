Spectacle Cotton Club Show COSEC Dinard

Spectacle Cotton Club Show COSEC Dinard samedi 14 février 2026.

Spectacle Cotton Club Show

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Le show offre une exploration de la sensualité à travers la danse et le chant, dans un crescendo rythmique et évocateur. Il rend hommage à l’esprit irrévérencieux du célèbre Cotton Club de Harlem, incontournable à New York dans les

années 20-30.

Sensuel, chic, frénétique, le Cotton Club Show, cabaret immersif, fait enfin escale à Dinard !

Si vous aviez une idée préconçue sur le cabaret, ses plumes et son cancan, vous allez être déçu parce qu’ici on vous propose… beaucoup plus audacieux ! Entre expérience immersive pailletée , discothèque et revue, ce dîner-spectacle de cabaret créé en 2017 et constamment renouvelé depuis par ses créateurs, est un savoureux mélange de chanteurs-danseurs professionnels et d’artistes amateurs recrutés dans les villes où le show est programmé. Quelle meilleure occasion que la Saint-Valentin pour venir profiter du spectacle et du menu de fête proposé par le traiteur Saveurs et Gourmandises, en duo, trio ou plus encore, sous les projecteurs du Cotton Club Show ? Menu disponible sur le site de

la billetterie.

Appel à candidatures Et si vous voulez que l’expérience soit encore plus intense, si vous avez toujours rêvé de virevolter autour d’une chaise de cabaret, au milieu d’une troupe de danseurs, si vous avez le sens du rythme et de la volonté, contactez la compagnie avant le 25 octobre 2025 pour participer à aux auditions afin d’intégrer le spectacle en tant qu’artiste amateur.

Contact raphk.d@gmail.com / 06 10 19 61 23

INFOS PRATIQUES

Samedi 14 Février 2026 20h30

Salle de gala du Cosec

Assis, placement numéroté

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

