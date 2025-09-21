Spectacle : coucoù Écuries du quartier Lorge Caen

Spectacle : coucoù Dimanche 21 septembre, 15h00 Écuries du quartier Lorge Calvados

Durée 30 min.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Ce spectacle retrace la dernière nuit d’une vieille dame, à travers les bribes de sa vie qu’elle rumine à coups de fantaisies. Désarmante de par sa solitude, elle se lie à ses lampes et révèle à leur lueur un monde intérieur en marge du réel. Une mise en abyme politico-poétique entre l’oubli intime d’une grand-mère espagnole et l’amnésie collective imposée par l’après-franquisme.

Écuries du quartier Lorge 9 rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 83 20 35 https://www.amavada.com/ Le projet de réhabilitation des écuries Lorge vise à créer un lieu de pratiques artistiques dans toutes leurs dimensions : arts visuels, théâtre, musique, danse…

Le pilotage du projet artistique a été confié à l’association Amavada, la Ville de Caen restant le commanditaire. 1 écuries de 165 m² chacune, qui auront une fonction propre, au sein d’un l’espace qui se veut ouvert.

La maîtrise d’œuvre a été confiée aux agences Gabor Master de Parajd (architecte) et Leymarie Gourdon (architecte d’intérieur).

Le principe architectural retenu est la réversibilité : chaque espace se veut facilement réaménageable pour permettre la pratique de n’importe quelle discipline artistique. Le bâti sera donc préservé dans sa structure initiale et le mobilier qui va structurera les espaces intérieurs. Bus à proximité. Pas de parking voiture sur place. Nombreux parking à vélo.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sophie Lulague