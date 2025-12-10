Spectacle coucou!-Moguiz Lucé
Spectacle coucou!-Moguiz
Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir
Tarif : 36 – 36 – EUR
Début : Jeudi 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12 21:50:00
2026-02-12
Révélation des réseaux sociaux, Moguiz a conquis des milliers de fans grâce à ses personnages du quotidien, croqués avec une précision irrésistible.
Prof, secrétaire, parent ou enfant chacun se reconnaît dans ses portraits hilarants. Sur scène, il retrace son parcours et donne vie à ses figures les plus cultes pour un spectacle drôle, vif et terriblement humain. Une rencontre immanquable avec un talent en pleine ascension ! A partir de 11 ans. 36 .
Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr
A social networking revelation, Moguiz has won over thousands of fans with his everyday characters, sketched with irresistible precision.
