Spectacle coucou!-Moguiz Lucé

Spectacle coucou!-Moguiz

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 21:50:00

2026-02-12

Révélation des réseaux sociaux, Moguiz a conquis des milliers de fans grâce à ses personnages du quotidien, croqués avec une précision irrésistible.

Prof, secrétaire, parent ou enfant chacun se reconnaît dans ses portraits hilarants. Sur scène, il retrace son parcours et donne vie à ses figures les plus cultes pour un spectacle drôle, vif et terriblement humain. Une rencontre immanquable avec un talent en pleine ascension ! A partir de 11 ans. 36 .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

English :

A social networking revelation, Moguiz has won over thousands of fans with his everyday characters, sketched with irresistible precision.

