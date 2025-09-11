Spectacle « Coup de bluff au cabaret » Le Vigan

Spectacle « Coup de bluff au cabaret » Le Vigan samedi 21 février 2026.

Coup de bluff est une comédie hilarante qui se termine en apothéose par un vrai show cabaret mêlant chant, danse et féerie !

« Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite

« Après de belles années de gloire, le cabaret des deux frères Claude (Jérôme Anthony) et Michaël (Nicolas Vitiello) est en faillite. Malgré l’aide de Céleste (Véronique Demonge), meneuse de revue à la retraite, ils peinent à redonner à l’établissement sa grandeur d’antan.

Jusqu’au jour où Tonio (Franck Leboeuf), escroc recherché, décide par la force de s’y cacher pour réussir sa cavale.

Quoi de mieux que ce cabaret miteux déserté par le public pour mener à bien sa planque ? Lorsque la police débarque (Christine Lemler), tout ce joli monde va tenter de jouer un rôle pour cacher les secrets de chacun. Mais aucun n’imaginera qu’entre jeux de rôles, coups de bluff et quiproquos, l’énorme vérité qui va éclater pourra enfin sauver le cabaret ! » .

Le Vigan 46300 Lot Occitanie +33 6 44 22 02 10 espace.jeancarmet@gmail.com

