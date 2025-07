Spectacle Cour bouillon Les carottes sont cuites Aire de jeux Épinal

Spectacle Cour bouillon Les carottes sont cuites Aire de jeux Épinal mercredi 16 juillet 2025.

Spectacle Cour bouillon Les carottes sont cuites

Aire de jeux 8 avenue des villes de France Épinal Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

La Compagnie des Joli(e)s Mômes reprendra la route cet été avec un tout nouveau spectacle.

Vous ne connaissez pas encore les Joli(e)s Mômes ?

C’est l’occasion de découvrir !

Depuis plus de 20 ans maintenant, ils nous proposent des créations théâtrales fraîches et pas bêtes, où l’on navigue entre rire, rêve et émotion. Même pas besoin d’être fan de Molière pour y trouver son compte. Les Joli(e)s Mômes garantissent un bon moment pour tous, sans exception !

Qui, qui, qui ?

L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie est plus en forme que jamais :

Metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien. Et nous accueillons 3 apprentis comédiens en sus. Pour un résultat détonnant !

Écriture, Louise Fetet

Mise en scène, Marc Allieri

Scénographie, Guérin Philippe

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes

Et Damien Mougel, Clément Perez et Maëlle Girot, apprentis comédiens.Tout public

0 .

Aire de jeux 8 avenue des villes de France Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

English :

The Compagnie des Joli(e)s Mômes will be back on the road this summer with a brand new show.

You don’t know Les Joli(e)s Mômes yet?

Now’s your chance to find out!

For over 20 years now, they’ve been bringing us fresh, no-nonsense theatrical creations, where laughter, dreams and emotion are the order of the day. You don’t even have to be a fan of Molière to enjoy them. Les Joli(e)s Mômes guarantee a good time for everyone, without exception!

Who, who, who?

The Company’s professional artistic team is in better shape than ever:

Director, actresses, author, set designer and musician. And we welcome 3 apprentice actors as well. For an explosive result!

Writing, Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Set design, Guérin Philippe

With Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto and Louise Fetet, actresses

And Damien Mougel, Clément Perez and Maëlle Girot, apprentice actors.

German :

Die Compagnie des Joli(e)s Mômes wird diesen Sommer mit einer ganz neuen Show wieder auf Tour gehen.

Sie kennen die Joli(e)s Mômes noch nicht?

Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit, es herauszufinden!

Seit nunmehr über 20 Jahren bieten sie uns frische und nicht alberne Theaterkreationen, in denen man zwischen Lachen, Träumen und Emotionen navigieren kann. Man muss nicht einmal ein Fan von Molière sein, um auf seine Kosten zu kommen. Die Joli(e)s Mômes garantieren eine gute Zeit für alle, ohne Ausnahme!

Wer, wer, wer?

Das professionelle künstlerische Team der Compagnie ist besser in Form denn je:

Regisseur, Schauspielerinnen, Autorin, Bühnenbildner und Musiker. Und wir begrüßen zusätzlich drei Schauspiel-Lehrlinge. Für ein explosives Ergebnis!

Schriftsteller, Louise Fetet

Regie, Marc Allieri

Bühnenbild, Guérin Philippe

Mit Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto und Louise Fetet, Schauspielerinnen

Und Damien Mougel, Clément Perez und Maëlle Girot, Schauspielschüler.

Italiano :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes tornerà in strada quest’estate con un nuovo spettacolo.

Non conoscete ancora Les Joli(e)s Mômes?

Questa è l’occasione per scoprirli!

Da oltre 20 anni ci portano creazioni teatrali fresche e senza fronzoli, con un mix di risate, sogni ed emozioni. Non è nemmeno necessario essere un fan di Molière per apprezzarlo. Les Joli(e)s Mômes garantiscono un divertimento per tutti, senza eccezioni!

Chi, chi, chi?

Il team artistico professionale della compagnia è più in forma che mai:

Regista, attori, autore, scenografo e musicista. E abbiamo aggiunto 3 attori apprendisti. Per un risultato esplosivo!

Scritto da Louise Fetet

Regia, Marc Allieri

Scenografia, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto e Louise Fetet, attrici

E Damien Mougel, Clément Perez e Maëlle Girot, apprendisti attori.

Espanol :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes volverá a la carretera este verano con un nuevo espectáculo.

¿Aún no conoce a Les Joli(e)s Mômes?

Ahora tiene la oportunidad de descubrirlo

Desde hace más de 20 años, nos traen creaciones teatrales frescas y sin complejos, con una mezcla de risas, sueños y emoción. Ni siquiera hace falta ser un fan de Molière para disfrutar. Les Joli(e)s Mômes garantizan la diversión de todos, sin excepción

¿Quién, quién, quién?

El equipo artístico profesional de la compañía está en mejor forma que nunca:

Director, actores, autor, escenógrafo y músico. Y hemos añadido 3 aprendices de actor. ¡Para un resultado explosivo!

Escrita por Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Escenografía, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto y Louise Fetet, actrices

Y Damien Mougel, Clément Perez y Maëlle Girot, aprendices de actores.

