Spectacle Cour Bouillon Les carottes sont cuites Place Luc Escande Épinal jeudi 17 juillet 2025.

Place Luc Escande 34 Rue Jules Méline, Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi Jeudi 2025-07-17 20:30:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

La Compagnie des Joli(e)s Mômes reprendra la route cet été avec un tout nouveau spectacle.

L’histoire :

C’est l’histoire de trois reines rigolotes, reines de trois royaumes fantasques.

C’est l’histoire d’un ennemi sanguinaire mais qui a bien des faiblesses.

C’est une histoire de guerre et d’amour, comme toujours.

Spectacle comprenant combats extraordinaires, situations cocasses et bêtises, évidemment !

Qui, qui, qui ?

L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie est plus en forme que jamais :

Metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien. Et nous accueillons 3 apprentis comédiens en sus. Pour un résultat détonnant!

Écriture, Louise Fetet

Mise en scène, Marc Allieri

Scénographie, Guérin Philippe

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes

Et Damien Mougel, Clément Perez et Maëlle Girot, apprentis comédiens.Tout public

+33 3 72 54 04 06

English :

The Compagnie des Joli(e)s Mômes will be hitting the road again this summer with a brand new show.

The story :

It’s the story of three funny queens, queens of three whimsical kingdoms.

It’s the story of a bloodthirsty enemy with many weaknesses.

It’s a story of war and love, as always.

A spectacle of extraordinary battles, comical situations and, of course, silliness!

Who, who, who?

The Compagnie?s professional artistic team is in better shape than ever:

Director, actresses, author, set designer and musician. And we welcome 3 apprentice actors as well. For an explosive result!

Writing, Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Set design, Guérin Philippe

With Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto and Louise Fetet, actresses

And Damien Mougel, Clément Perez and Maëlle Girot, apprentice actors.

German :

Die Compagnie des Joli(e)s Mômes wird diesen Sommer mit einer brandneuen Show wieder auf Tour gehen.

Die Geschichte :

Es ist die Geschichte von drei lustigen Königinnen, Königinnen von drei fantasievollen Königreichen.

Es ist die Geschichte eines blutrünstigen Feindes, der jedoch viele Schwächen hat.

Es ist eine Geschichte von Krieg und Liebe, wie immer.

Ein Spektakel mit außergewöhnlichen Kämpfen, komischen Situationen und natürlich Dummheiten!

Wer, wer, wer?

Das professionelle künstlerische Team der Compagnie ist besser denn je in Form:

Regisseur, Schauspielerinnen, Autorin, Bühnenbildner und Musiker. Und wir begrüßen drei weitere Schauspielschüler. Das Ergebnis ist ein Knaller!

Schriftsteller, Louise Fetet

Regie, Marc Allieri

Bühnenbild, Guérin Philippe

Mit Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto und Louise Fetet, Schauspielerinnen

Und Damien Mougel, Clément Perez und Maëlle Girot, Schauspielschüler.

Italiano :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes si rimette in viaggio quest’estate con un nuovo spettacolo.

La storia :

È la storia di tre buffe regine, regine di tre regni stravaganti.

È la storia di un nemico assetato di sangue con molte debolezze.

È una storia di guerra e amore, come sempre.

Uno spettacolo caratterizzato da battaglie straordinarie, situazioni buffe e, naturalmente, da una grande allegria!

Chi, chi, chi?

Il team artistico professionale della Compagnie è più in forma che mai:

Regista, attori, autore, scenografo e musicista. E abbiamo aggiunto 3 apprendisti attori. Per un risultato esplosivo!

Scritto da Louise Fetet

Regia, Marc Allieri

Scenografia, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto e Louise Fetet, attrici

E Damien Mougel, Clément Perez e Maëlle Girot, apprendisti attori.

Espanol :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes vuelve a la carretera este verano con un nuevo espectáculo.

La historia :

Es la historia de tres reinas divertidas, reinas de tres reinos caprichosos.

Es la historia de un enemigo sanguinario con muchas debilidades.

Es una historia de guerra y amor, como siempre.

Un espectáculo con batallas extraordinarias, situaciones divertidas y, por supuesto, ¡tonterías!

¿Quién, quién, quién?

El equipo artístico profesional de la Compagnie está en mejor forma que nunca:

Director, actores, autor, escenógrafo y músico. Y hemos añadido 3 aprendices de actor. ¡Para un resultado explosivo!

Escrita por Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Escenografía, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto y Louise Fetet, actrices

Y Damien Mougel, Clément Perez y Maëlle Girot, aprendices de actores.

L’événement Spectacle Cour Bouillon Les carottes sont cuites Épinal a été mis à jour le 2025-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION