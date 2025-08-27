Spectacle cour Bouillon, Les carottes sont cuites Terrain de convivialité, Centre Léo Lagrange Épinal

Terrain de convivialité, Centre Léo Lagrange 6 Rue Salvador-Allende Épinal Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-08-27 18:30:00

La Compagnie des Joli(e)s Mômes reprendra la route cet été avec un tout nouveau spectacle.

Spectacle comprenant combats extraordinaires, situations cocasses et bêtises, évidemment !

Qui, qui, qui ?

L’équipe artistique professionnelle de la Compagnie est plus en forme que jamais

Metteur en scène, comédiennes, auteure, scénographe et musicien. Et nous accueillons 3 apprentis comédiens en sus. Pour un résultat détonnant !

Écriture, Louise Fetet

Mise en scène, Marc Allieri

Scénographie, Guérin Philippe

Avec Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto et Louise Fetet, comédiennes

Et Damien Mougel, Clément Perez et Maëlle Girot, apprentis comédiens.Tout public

Terrain de convivialité, Centre Léo Lagrange 6 Rue Salvador-Allende Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 72 54 04 04

English :

The Compagnie des Joli(e)s Mômes will be back on the road this summer with a brand-new show.

A show that includes extraordinary fights, funny situations and, of course, mischief!

Who, who, who?

The Compagnie?s professional artistic team is in better shape than ever:

Director, actresses, author, set designer and musician. And we welcome 3 apprentice actors as well. For an explosive result!

Writing, Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Set design, Guérin Philippe

With Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto and Louise Fetet, actresses

And Damien Mougel, Clément Perez and Maëlle Girot, apprentice actors.

German :

Die Compagnie des Joli(e)s Mômes wird diesen Sommer mit einer ganz neuen Show wieder auf Tour gehen.

Eine Show mit außergewöhnlichen Kämpfen, komischen Situationen und natürlich Dummheiten!

Wer, wer, wer?

Das professionelle künstlerische Team der Compagnie ist besser in Form denn je:

Regisseur, Schauspielerinnen, Autorin, Bühnenbildner und Musiker. Und wir begrüßen zusätzlich drei Schauspiel-Lehrlinge. Für ein explosives Ergebnis!

Schriftsteller, Louise Fetet

Regie, Marc Allieri

Bühnenbild, Guérin Philippe

Mit Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto und Louise Fetet, Schauspielerinnen

Und Damien Mougel, Clément Perez und Maëlle Girot, Schauspielschüler.

Italiano :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes tornerà in strada quest’estate con un nuovo spettacolo.

Uno spettacolo caratterizzato da battaglie straordinarie, situazioni comiche e, naturalmente, da guai!

Chi, chi, chi?

Il team artistico professionale della Compagnia è più in forma che mai:

Regista, attori, autore, scenografo e musicista. E abbiamo aggiunto 3 attori apprendisti. Per un risultato esplosivo!

Scritto da Louise Fetet

Regia, Marc Allieri

Scenografia, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto e Louise Fetet, attrici

E Damien Mougel, Clément Perez e Maëlle Girot, apprendisti attori.

Espanol :

La Compagnie des Joli(e)s Mômes vuelve a la carretera este verano con un nuevo espectáculo.

Un espectáculo de batallas extraordinarias, situaciones cómicas y, por supuesto, travesuras

¿Quién, quién, quién?

El equipo artístico profesional de la Compañía está en mejor forma que nunca:

Director, actores, autor, escenógrafo y músico. Y hemos añadido 3 aprendices de actor. ¡Para un resultado explosivo!

Escrita por Louise Fetet

Director, Marc Allieri

Escenografía, Guérin Philippe

Con Charlène Grunenwald, Maurane Boaretto y Louise Fetet, actrices

Y Damien Mougel, Clément Perez y Maëlle Girot, aprendices de actores.

