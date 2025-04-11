Spectacle Cours de zoologie magique

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 15:45:00

Date(s) :

2026-05-09

La professeure Hilda et son assistant Gribellus vous font découvrir les créatures du bestiaire médiéval dans un spectacle de la Cie Demotus. Possible dès 5 ans.

Dans ce cours, la professeure Hilda, célèbre exploratrice et son fidèle assistant Gribellus, vous en apprendront davantage sur les créatures légendaires du bestiaire médiéval…

Un spectacle de la Cie Demotus, organisé dans le cadre du Festival du Jeu de Rôle de Kaysersberg, tout public à partir de 5 ans. 0 .

2 Avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Professor Hilda and her assistant Gribellus introduce you to the creatures of the medieval bestiary in a show by Cie Demotus. Ages 5 and up.

L’événement Spectacle Cours de zoologie magique Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg