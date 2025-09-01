Spectacle Craquage Marion Mezadorian Vogelgrun

Spectacle Craquage Marion Mezadorian

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Craquage, c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, Vous. Ce jour-là on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

Incarnant toute une galerie de personnages à bout, Marion Mezadorian nous donnerait presque envie de craquer nous aussi. Un seule en scène drôle, jouissif, émouvant.

Après des cours d’art dramatique au Cours Florent, puis au Point-Virgule, elle joue dans différentes pièces de théâtre classiques et contemporaines et créé ses propres one woman show. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

