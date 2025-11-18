Spectacle Creuser la joie Salle David Maison du Peuple Besançon

Spectacle Creuser la joie

Salle David Maison du Peuple 11 rue Battant Besançon

Tarif : 6 EUR

19:30:00

2025-11-18

CREUSER LA JOIE, Compagnie Les Oyates

Théâtre

Pour tous à partir de 12 ans, 1 heure

Comment ré-enchanter le monde quand on n’est que deux et qu’on ne sait pas très bien comment s’y prendre ? Il sera question de notre maison qui brûle, de la spirale de l’évolution, de l’oracle de la forêt, d’un musée à réinventer collectivement. Au fil d’une expérience ludique, visuelle et musicale, Creuser la joie fait le pari d’inviter les spectateurs à se mettre en mouvement.

Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .

+33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

