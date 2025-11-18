Spectacle Creuser la joie Salle David Maison du Peuple Besançon
Spectacle Creuser la joie Salle David Maison du Peuple Besançon mardi 18 novembre 2025.
Spectacle Creuser la joie
Salle David Maison du Peuple 11 rue Battant Besançon Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
CREUSER LA JOIE, Compagnie Les Oyates
Théâtre
Pour tous à partir de 12 ans, 1 heure
Comment ré-enchanter le monde quand on n’est que deux et qu’on ne sait pas très bien comment s’y prendre ? Il sera question de notre maison qui brûle, de la spirale de l’évolution, de l’oracle de la forêt, d’un musée à réinventer collectivement. Au fil d’une expérience ludique, visuelle et musicale, Creuser la joie fait le pari d’inviter les spectateurs à se mettre en mouvement.
Les demandes de réservation seront traitées jusqu’au dernier jour ouvré avant la représentation. Au-delà, il sera possible d’acheter les billets directement sur place avant le début du spectacle (dans la limite des places restantes). .
Salle David Maison du Peuple 11 rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr
