Spectacle CROIRE AUX FAUVES Espalion samedi 11 octobre 2025.

Salle de l’ancienne gare Espalion Aveyron

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

La compagnie Yondura Yondura présente Croire aux fauves , d’après le récit de Nastassja Martin.

Lors d’une expédition au Kamtchatka, Nastassja Martin, anthropologue, rencontre de manière foudroyante un ours, qui vient lui arracher une partie de sa mâchoire. L’événement fait exploser les limites entre mondes humains et non-humains.



Comment revenir de la gueule d’un ours ? Comment accepter les traces de l’altérité dans sa chair ? Comment se relier à d’autres pratiques d’attentions et d’empathie envers le vivant ?



Sur scène, trois corps en mouvement, mots et musique, retracent le récit d’une réparation et d’une métamorphose.



GRATUIT • Dès 14 ans • Durée 1h



Avec Sidonie Chevalier (comédienne), Laetitia Cador (comédienne et danseuse) et Guy Raynaud (musicien).

Spectacle proposé dans le cadre de la programmation du réseau de bibliothèques De Rives En Rimes, en lien avec la Bibliothèque municipale d’Espalion.

Infos et réservations : https://comtal-lot-truyere.fr/evenement/croire-aux-fauves-theatre-gratuit-espalion .

Salle de l’ancienne gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie

English :

The Yondura Yondura company presents Croire aux fauves , based on the story by Nastassja Martin.

German :

Die Theatergruppe Yondura Yondura präsentiert Croire aux fauves (An Raubtiere glauben), nach der Erzählung von Nastassja Martin.

Italiano :

La compagnia Yondura Yondura presenta Croire aux fauves , tratto dal racconto di Nastassja Martin.

Espanol :

La compañía Yondura Yondura presenta Croire aux fauves , basada en la historia de Nastassja Martin.

