Théâtre croire aux fauves

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27

L’anthropologue Nastassja Martin fait face à sa propre métamorphose suite à sa morsure au visage par un ours, sur le massif du Klioutchevskoi dans la région du Kamtchatka, alors qu’elle y mène une recherche anthropologique sur le peuple Even.

Le récit débute en août 2015 juste après l’accident. Il se déploie au fil des fragments de sa mémoire et de sa réparation, scindé en quatre chapitres, les quatre saisons de sa transformation.Tout public

.

Île du Saulcy ESPACE BERNARD-MARIE KOLTES Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 72 74 06 58

English :

Anthropologist Nastassja Martin faces her own metamorphosis after being bitten in the face by a bear on the Kliutchevskoi massif in the Kamchatka region, while conducting anthropological research on the Even people.

The story begins in August 2015, just after the accident. It unfolds through fragments of memory and repair, divided into four chapters, the four seasons of her transformation.

German :

Die Anthropologin Nastassja Martin wird mit ihrer eigenen Metamorphose konfrontiert, nachdem sie auf dem Kliutchevskoi-Massiv in der Region Kamtschatka von einem Bären ins Gesicht gebissen wurde, während sie dort eine anthropologische Untersuchung über das Volk der Even durchführt.

Die Erzählung beginnt im August 2015 unmittelbar nach dem Unfall. Sie entfaltet sich anhand der Fragmente ihrer Erinnerung und ihrer Wiedergutmachung und ist in vier Kapitel unterteilt, die vier Jahreszeiten ihrer Verwandlung.

Italiano :

L’antropologa Nastassja Martin affronta la propria metamorfosi dopo essere stata morsa da un orso sul massiccio di Kliutchevskoi, nella regione della Kamchatka, mentre conduceva una ricerca antropologica sul popolo Even.

La storia inizia nell’agosto 2015, subito dopo l’incidente. Si snoda attraverso frammenti di memoria e di riparazione, suddivisi in quattro capitoli, le quattro stagioni della sua trasformazione.

Espanol :

La antropóloga Nastassja Martin se enfrenta a su propia metamorfosis tras ser mordida en la cara por un oso en el macizo de Kliutchevskoi, en la región de Kamchatka, mientras realizaba una investigación antropológica sobre el pueblo Even.

La historia comienza en agosto de 2015, justo después del accidente. Se desarrolla a través de fragmentos de memoria y reparación, divididos en cuatro capítulos, las cuatro estaciones de su transformación.

L’événement Théâtre croire aux fauves Metz a été mis à jour le 2025-08-28 par AGENCE INSPIRE METZ