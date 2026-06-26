Spectacle Croque-vaches Place Arenes Roland Portalier Parentis-en-Born

Informations pratiques

Parentis-en-Born

Spectacle Croque-vaches

Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Spectacle taurin, familial et populaire, où deux équipes s’affrontent à travers divers jeux humoristiques (le jeu de la balançoire, la chenille, le jeu de la toupie…) dans les arènes Roland Portalier avec les fameuses vaches landaises.

Les croque-vaches sont organisés par le Comité des Fêtes.

> Billetterie en ligne https://billetterie.parentis.fr/events .

Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 55 50 comitedesfetesparentis@gmail.com

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English : Spectacle Croque-vaches

L’événement Spectacle Croque-vaches Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grands Lacs