Spectacle Croque-vaches Place Arenes Roland Portalier Parentis-en-Born
vendredi 10 juillet 2026 · Place Arenes Roland Portalier · Parentis-en-Born
Informations pratiques
Parentis-en-Born
Spectacle Croque-vaches
Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born Landes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-10 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Spectacle taurin, familial et populaire, où deux équipes s’affrontent à travers divers jeux humoristiques (le jeu de la balançoire, la chenille, le jeu de la toupie…) dans les arènes Roland Portalier avec les fameuses vaches landaises.
Les croque-vaches sont organisés par le Comité des Fêtes.
> Billetterie en ligne https://billetterie.parentis.fr/events .
Place Arenes Roland Portalier Arènes Roland Portalier Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 55 50 comitedesfetesparentis@gmail.com
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English : Spectacle Croque-vaches
L’événement Spectacle Croque-vaches Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grands Lacs
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