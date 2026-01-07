Spectacle Cube La Salicorne Saujon

Spectacle Cube

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Spectacle Cube le mercredi 11 février à 15h à la Salicorne par compagnie SUPERNOVA.

Programmation 2026 de la Salicorne.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show Cube on Wednesday February 11 at 3pm at La Salicorne by compagnie SUPERNOVA.

La Salicorne’s 2026 program.

L’événement Spectacle Cube Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon