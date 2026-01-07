Spectacle Cube La Salicorne Saujon
Spectacle Cube La Salicorne Saujon mercredi 11 février 2026.
Spectacle Cube
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Spectacle Cube le mercredi 11 février à 15h à la Salicorne par compagnie SUPERNOVA.
Programmation 2026 de la Salicorne.
.
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 80 07 contact@saujon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show Cube on Wednesday February 11 at 3pm at La Salicorne by compagnie SUPERNOVA.
La Salicorne’s 2026 program.
L’événement Spectacle Cube Saujon a été mis à jour le 2026-01-07 par Mairie de Saujon