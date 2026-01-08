Spectacle Cuisine et dépendances Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle Cuisine et dépendances

Jeudi 8 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Jeudi 29 janvier 2026 de 20h30 à 22h.

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 19h à 20h30.

Du vendredi 13 au samedi 14 février 2026 de 19h à 20h30.

Vendredi 20 février 2026 de 19h à 20h.

Vendredi 6 mars 2026 de 19h à 20h30. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-01-08 20:30:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

2026-01-08 2026-01-29 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-03-06

Soir de fête chez Jacques et Martine qui reçoivent des amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans !

Quand amour, amitié et jalousie flirtent en cuisine, les retrouvailles se jouent comme une partie de poker.

Dans cette comédie aiguisée d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri les assiettes volent, les fourchettes s’entrechoquent, le torchon brûle… et c’est un pur régal ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jacques and Martine are having a party with friends they haven’t seen in ten years!

