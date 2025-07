Spectacle ‘Cuivre & Caoutchouc’ rue de la Plage, route de Solférino Labouheyre

Spectacle ‘Cuivre & Caoutchouc’

rue de la Plage, route de Solférino Plage de Peyre Labouheyre Landes

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30

Cirque contemporain, proposé par la Cie Les Cieux Galvanisés mât chinois, musique live et facéties.

Durée 40′

>>> Spectacle tout public (enfants et familles)

C’est un gars qui veut tout.

Tout faire, tout en même temps et puis tout seul…

Faut le monter ce mât, puisque c’est là qu’il brille.

Mais faut tenir, tenir tout ensemble. C’est son défi, son jeu.

Il essaye plein de trucs, il souffle dans le cuivre, il frotte le caoutchouc, ça sonne !

Il veut tout jouer mais ça, il trouve pas comment faire, alors il triche. Il loop et il loupe.

Il s’agace, danse et sautille, s’épuise… et on jubile ! .

rue de la Plage, route de Solférino Plage de Peyre Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 45 00 culturemairie@labouheyre.fr

English : Spectacle ‘Cuivre & Caoutchouc’

Contemporary circus by Cie Les Cieux Galvanisés: Chinese mast, live music and facetiousness.

Running time: 40′

>>> Show for all audiences (children and families)

German : Spectacle ‘Cuivre & Caoutchouc’

Zeitgenössischer Zirkus, dargeboten von der Cie Les Cieux Galvanisés: Chinesischer Mast, Live-Musik und Schabernack.

Dauer: 40′

>>> Aufführung für alle Altersgruppen (Kinder und Familien)

Italiano :

Circo contemporaneo eseguito dalla Cie Les Cieux Galvanisés, con alberi cinesi, musica dal vivo e buffonate.

Durata: 40′

>>> Spettacolo per tutte le età (bambini e famiglie)

Espanol : Spectacle ‘Cuivre & Caoutchouc’

Circo contemporáneo a cargo de la Cie Les Cieux Galvanisés, con mástiles chinos, música en directo y payasadas.

Duración: 40′

>>> Espectáculo para todas las edades (niños y familias)

