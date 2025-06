Spectacle Cuivre et Caoutchouc, compagnie Les Cieux Galvanisés les Mesnils Paimpont 3 août 2025 16:00

C’est un gars qui veut tout. Tout faire, tout en même temps et puis tout seul…‘faut bien le monter ce mât, il en a besoin. C’est son repère, sa boussole, sa béquille ?

Et y a la trompette aussi. Il y tient, il y souffle, il y brille, mais il va pas lâcher son mât. Il faut tenir, tenir tout ensemble. C’est son défi, son jeu.

Il essaye. Il essaye plein de trucs. ‘tape contre le métal frotte le caoutchouc, ça sonne ! Il veut tout jouer, mais ça il trouve pas comment faire, alors il triche. Il loop et il loupe. Il s’épuise……et ça le fait sourire…

Cirque contemporain. Mât chinois, trompette et facéties.

Tout public 40 minutes .

les Mesnils Les Jardins de Brocéliande

Paimpont 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

