Spectacle Cultiver le vivant Centre Eden Cuisery

Informations pratiques

Cuisery

Spectacle Cultiver le vivant

Centre Eden 126 rue de l’église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Expérience sonore et visuelle immersive au coeur de celles et ceux qui font vivre la terre.

2 séances 11h et 16h, d’une durée d’1 heure. Réservation conseillée, nombre de place limité.

Gratuit pour toute personne présente à la Foire Nature

Et si l’on prenait le temps d’écouter le vivant ?

À travers les voix d’une paysanne boulangère et d’un viticulteur en biodynamie, Cultiver

le vivant nous plonge dans le quotidien de femmes et d’hommes qui réinventent leur relation à la nature.

Entre documentaire sonore, création musicale et exploration sensible des paysages agricoles, cette oeuvre immersive fait entendre les défis, les espoirs et les émotions de celles et ceux qui cultivent la terre.

Mêlant récits intimes, sons captés au coeur des champs et réflexion scientifique portée par une chercheuse du CNRS, le projet invite à une autre façon de regarder et de comprendre le monde vivant.

Grâce à une diffusion sonore enveloppante, le public est transporté dans un véritable cinémapour les oreilles, où chaque voix, chaque souffle et chaque bruit de la nature prennent une dimension singulière.

Sous les yeux des spectateurs, l’artiste plasticien Patrick Pleutin crée en direct une oeuvre projetée. Traits, couleurs et matières donnent vie aux paysages, aux visages et aux instants marquants du récit, pour une

expérience où le son et l’image se répondent en permanence.

Une création poétique et immersive à la croisée de l’art, de la science et du vivant.

Avec :

> Quentin Marotine : réalisation sonore, prise de son, création musicale et mixage.

> Vincent Dumangin : création musicale et interprétation.

> Sarah Bortolamiol : aide à l’écriture, chercheuse au CNRS.

> Cécile Dubard : paysanne boulangère.

> Julien Guillot : viticulteur en biodynamie.

> Patrick Pleutin : artiste plasticien. .

Centre Eden 126 rue de l’église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

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English : Spectacle Cultiver le vivant

L’événement Spectacle Cultiver le vivant Cuisery a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)