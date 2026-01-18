Spectacle Cultivons des tenailles Cie le Souffleur

Avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Organisé par la médiathèque, le Centre social et culturel du Pays Ségali et Au plaisir de lire .

Récit polyphonique, Cultivons Des Tenailles suit cinq destins liés par l’errance, l’exil et une fraternité qui se tisse sur près de quarante ans, entre promesse d’enfance et traversées de frontières, porté par une écriture dramaturgique fragmentée et sensible. .

Avenue de Lodève Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the media library, the Pays Ségali social and cultural center and Au plaisir de lire .

L’événement Spectacle Cultivons des tenailles Cie le Souffleur Cassagnes-Bégonhès a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)